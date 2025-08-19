Casal de Balneário Camboriú que ostentava nas redes sociais é preso com R$ 25 milhões em drogas

Uma operação de inteligência da Polícia Militar de Santa Catarina desmontou na tarde da última segunda-feira (18) um verdadeiro centro de distribuição de drogas instalado em um apartamento no Litoral Norte.

A ação, que contou com atuação integrada do 12º BPM, 25º BPM, equipes do Tático e da Agência de Inteligência, resultou na prisão de um casal e na apreensão de 176 quilos de cocaína e 12,7 quilos de crack.

O que chamou atenção foi a identidade dos envolvidos. Identificados pelas inicias J. e I. , que nas redes sociais ostentavam uma vida de luxo, fama e supostos R$ 5 milhões em vendas on-line, foram flagrados com centenas de tabletes de entorpecentes acondicionados em sacos de ráfia e prontos para abastecer o mercado de drogas no litoral catarinense.

INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PRECISA DA PMSC

A operação teve início após o setor de inteligência do 12º Batalhão receber denúncias sobre o uso de um apartamento na Rua Dom José, 639, como depósito de drogas. Segundo as informações repassadas por fontes humanas, um carregamento estava prestes a chegar ao local para distribuição em cidades da região.

Por volta das 15h30, os agentes avistaram um carro, placas BEZ7A82, estacionando de ré na garagem do prédio. O motorista descarregava sacos brancos de ráfia, e o formato e coloração indicavam que se tratava de tabletes de drogas. A Polícia Militar então deflagrou a abordagem.

O homem, identificado como J., chegou a sair do imóvel para observar a movimentação na rua. Foi abordado e, sem hesitar, confirmou aos policiais que havia entorpecentes no apartamento. Dentro do veículo, os agentes encontraram uma caixa com 12 tabletes de crack. No interior do apartamento, os policiais localizaram dezenas de sacos de ráfia contendo 128 tabletes de cocaína de coloração amarela, 17 tabletes em embalagem preta e 22 com coloração azul.

Também estava no local I., esposa de J. Ambos receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e foram encaminhados à delegacia com o material apreendido.

ESTIMATIVA BILIONÁRIA DO PREJUÍZO AO TRÁFICO

A apreensão representa um duro golpe no tráfico de drogas da região. De acordo com parâmetros usados por forças de segurança em apreensões recentes, o valor da droga apreendida pode variar de acordo com pureza, ponto de venda (atacado ou varejo) e localização.

Com base em valores médios praticados no Brasil:

Cocaína (R$ 75 mil/kg no atacado): 176 kg x R$ 75 mil = R$ 13.200.000

Crack (R$ 10 mil/kg): 12,7 kg x R$ 10 mil = R$ 127.000

Total aproximado: R$ 13,3 milhões em prejuízo ao crime.

Em cenários de venda no varejo ou tráfico internacional, a droga pode ultrapassar R$ 25 milhões, conforme dados de operações anteriores e valorações do Ministério da Justiça.

A VIDA DE OSTENTAÇÃO E A QUEDA

Nas redes sociais, I., exibe com orgulho placas simbólicas de sucesso financeiro. Em uma das imagens, ela segura um troféu com os dizeres “5M em vendas” e a inscrição “R$ 5.000.000 com lojas virtuais”. Na legenda do story, escreve: “Não é sobre o número. É sobre quanto eu me tornei capaz”. Ela também relembrou que, em uma campanha de Dia das Mães, teria vendido R$ 110 mil em um único final de semana.

J., por sua vez, apresentava-se como um influenciador fitness, modelo e guarda-vidas em Balneário Camboriú. Em uma de suas postagens, escreveu: “Trabalhando em silêncio, deixando os resultados falarem”. (leia a matéria completa AQUI).