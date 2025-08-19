Deputada Rosangela Donadon convida população para o Extrema Agro Rodeio, o maior evento da Ponta do Abunã

A deputada estadual Rosangela Donadon convida toda a população de Extrema e da região da Ponta do Abunã para participar do Extrema Agro Rodeio, considerado o maior evento cultural e sertanejo da região, que será realizado de 21 a 24 de agosto, com entrada totalmente gratuita.

Com uma programação especial que inclui montarias, shows, gastronomia regional, manifestações culturais e atrações para toda a família, o rodeio promete atrair milhares de pessoas, movimentar a economia local e reforçar a identidade tradicional da região.

O evento é fomentado via recursos da deputada Rosangela Donadon, por meio da SEJUCEL, e realizado pela AACELFA, garantindo estrutura, segurança e organização em todas as etapas da realização.

“O Extrema Agro Rodeio representa a força da nossa tradição sertaneja, o orgulho da região e a valorização da cultura do campo. É uma alegria contribuir com esse grande evento.”, afirmou a deputada Rosangela Donadon.