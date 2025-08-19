Feijoada solidária e shows regionais marcam o 4º IPA DAY em Vilhena

O tradicional IPA Day já se prepara para receber sua quarta edição, considerada um dos eventos mais aguardados da região.

A festa será realizada nos dias 23 e 24 de agosto, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, reunindo música, gastronomia variada e chope artesanal de qualidade.

Organizado pelo Pretto Brewpub, o festival já faz parte da tradição cultural da cidade, reunindo famílias, amigos e apreciadores da boa música em um ambiente de descontração e convivência.

O primeiro dia da programação acontece no sábado, 23, das 16h às 23h30, com shows de bandas regionais de pop e rock, criando o clima perfeito para o pôr do sol na avenida. Além da música, o público poderá aproveitar uma ampla variedade gastronômica, que inclui carne assada, hambúrgueres e pizzas, além de contar com um espaço de flash tattoo para aqueles que desejam marcar o momento de forma especial.

No domingo, 24, das 12h às 20h, a festa começa com a tradicional Feijoada Solidária das Fraternas, unindo sabor e solidariedade. As Fraternas, no contexto da Maçonaria, referem-se à Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul , uma organização paramaçônica composta por mulheres ligadas à família maçônica.

Após a feijoada, a programação segue com rodas de samba e apresentações musicais. Entre as atrações confirmadas estão a banda The Old Bode Band e o cantor Daniel Shokness, de Ji-Paraná, garantindo um domingo animado e cheio de energia positiva.

Além da música e da gastronomia, o festival também contará com um espaço kids para as crianças e uma feira cultural, tornando-se uma opção de lazer completa para toda a família.

De acordo com os organizadores, o IPA Day já se consolidou no calendário cultural de Vilhena, celebrando a boa música, a gastronomia diversificada e a paixão pelo chope artesanal.