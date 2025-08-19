Fuga em alta velocidade termina em abordagem policial no bairro Parque São Paulo em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 19, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Juracy Corrêa Muller, nas proximidades da “Praça do Mensageiro”, quando se deparou com A.R.S., que pilotava uma motocicleta.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor acelerou bruscamente e seguiu em alta velocidade, colocando em risco a segurança da via.

Além disso, desobedeceu às normas de trânsito ao sinalizar uma conversão à esquerda e seguir em sentido oposto, atitude que motivou os policiais a realizarem um acompanhamento.

Durante a perseguição, foram acionados sinais sonoros e visuais (giroflex e sirene), com repetidas ordens de parada. No entanto, o motociclista só obedeceu já na Avenida Brasil, no bairro Parque São Paulo, após percorrer vários quarteirões.

Questionado sobre a fuga, A., alegou ter agido por medo de ser multado e ter sua motocicleta apreendida, já que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Conforme registrado, o condutor não apresentava sinais de embriaguez, motivo pelo qual foi dispensado de realizar o teste do etilômetro.

Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O infrator se comprometeu a comparecer à audiência previamente agendada, para que a Justiça adote as medidas cabíveis.

A motocicleta foi liberada a um condutor devidamente habilitado, que compareceu ao local para retirar o veículo.