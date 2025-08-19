Moto é furtada após criminoso arrombar porta de lanchonete no Centro de Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 19, a Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Major Amarantes, região central de Vilhena.

Ao chegar para mais um dia de trabalho, o proprietário do “Hot Dog Rei dos Lanches”, identificado como R.F.S., encontrou uma das portas de acesso do comércio arrombada.

Além do dano ao imóvel, ele percebeu que a motocicleta Honda Biz 110i, de cor cinza, ano 2020, placas QTF4B24, registrada em Vilhena, havia sido furtada.

De imediato, a vítima acionou a PM, que realizou diligências nos arredores na tentativa de localizar o suspeito e o veículo, mas não obteve sucesso.

Durante a ocorrência, os militares identificaram que um estabelecimento próximo possui um sistema de monitoramento por câmeras, que pode ter registrado toda a ação criminosa. As imagens deverão auxiliar nas investigações.

Ainda conforme o boletim, a presença da equipe da Politec foi solicitada para realização de perícia, porém não houve atendimento às chamadas telefônicas efetuadas.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à autoridade judiciária para as providências cabíveis.