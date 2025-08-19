Polícia Civil deflagra operação contra esquema de desvio de vacinas do SUS envolvendo servidores municipais em Cacoal

Nesta terça-feira (19), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2), com apoio do Ministério Público do Estado de Rondônia, deflagrou a Operação “A Última Dose”, que apura um esquema de desvio e comercialização irregular de vacinas destinadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Cacoal.

A investigação apura um esquema de desvio e venda irregular de vacinas do SUS, envolvendo uma clínica privada e servidores públicos municipais.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências, na sede da clínica, na Secretaria Municipal de Saúde e no CER II – Centro Especializado em Reabilitação, unidade pública voltada ao atendimento de pessoas com deficiência. Foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos e registros que podem comprovar a prática criminosa.

As investigações apontam que a clínica aplicava de forma irregular doses da vacina BCG, destinada exclusivamente ao SUS, cobrando R$ 200 por aplicação. Essa vacina é essencial para prevenir formas graves de tuberculose em crianças e não estava disponível para a rede privada desde maio de 2023.

Além do desvio de recursos públicos, o esquema representa risco à saúde da população, pois as vacinas aplicadas fora da rede oficial podem não ter seguido os controles de qualidade e conservação adequados.

Através de sua assessoria, a Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso de proteger a saúde da população e não permitirá que interesses privados coloquem em risco a vida de crianças e a confiança da sociedade no sistema de imunização.

Em nota, o prefeito Fúria se manifestou a respeito do caso. Leia abaixo: