Polícia flagra jovem com tornozeleira eletrônica cultivando maconha em residência de Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 19, a guarnição da Rádio Patrulha intensificou o patrulhamento nas imediações do Ginásio Geraldão, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, local conhecido por denúncias de comércio e consumo de entorpecentes.

Durante a ação, os policiais avistaram K.M.O.S., conduzindo uma bicicleta elétrica. Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem demonstrou nervosismo, desviou o olhar e acelerou repentinamente, chamando a atenção da equipe.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado em suas vestes. No entanto, dentro de uma pochete preta havia um invólucro contendo erva semelhante à maconha. Questionado, K., afirmou ser usuário de drogas desde a adolescência e que havia feito uso da substância momentos antes.

O suspeito, que cumpre pena monitorado por tornozeleira eletrônica, não portava documentos no momento da abordagem, mas levou a equipe até sua residência, localizada na Rua 1506, no bairro Cristo Rei, onde apresentou sua identificação.

No local, o jovem revelou possuir uma planta de maconha que vinha cultivando há cerca de 60 dias. Segundo ele, a planta havia sido recentemente transferida para um vaso de barro para melhor desenvolvimento. Além disso, os policiais encontraram aproximadamente 36 gramas da droga em um recipiente plástico na área externa da casa e mais quatro gramas embaladas em um armário da sala.

Na residência também estava J.S.R., que cumpre pena em regime condicional. Ele confirmou ser amigo de K., disse ter conhecimento do consumo e cultivo de drogas no imóvel, inclusive relatando já ter feito uso no local.

Diante da situação, K., recebeu voz de prisão e foi conduzido à autoridade judiciária. A polícia destacou que o jovem já é conhecido no meio policial por envolvimento em crimes e possui condenações anteriores.