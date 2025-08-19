Facebook Instagram
Sílvia Cristina volta a pedir do presidente da Câmara a votação da PEC 47 da transposição

Hugo Motta recebeu o pedido da deputada para que coloque a matéria em pauta para ser votada
Deputada federal Sílvia Cristina/Foto: Divulgação

Em mais uma ação direta em defesa da aprovação da PEC 47, que assegura a transposição dos servidores do ex-território aos quadros da União, a deputada federal Sílvia Cristina se reuniu na tarde desta segunda-feira (18) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

No encontro, a parlamentar solicitou, mais uma vez, que Hugo Motta coloque a matéria em pauta, para ser apreciada pelo plenário. “São dois anos que a PEC 47 aguarda para ser votada na Câmara, após ter sido aprovada no Senado, e não dá mais para esperar! Mais uma vez, apelei para a sensibilidade do presidente para que faça justiça com os milhares de servidores que aguardam a transposição”, relatou a deputada.

Sílvia Cristina estava acompanhada do deputado estadual, Lucas Torres, e do diretor da Aprosoja, Marcelo Lucas. A PEC 47 da transposição amplia o prazo para transpor ao quadro em extinção da administração federal, os servidores admitidos até 1991, no caso de Rondônia, Roraima e do Amapá.

“Essa é uma pauta prioritária para Rondônia, independente de bandeira ideológica. A votação da PEC 47 é aguardada pelos servidores e sua aprovação vai fazer justiça e assegurar os direitos dos servidores. É um reconhecimento, embora demorado, para quem tanto contribuiu com Rondônia. Vou seguir empunhando essa bandeira até que a matéria seja aprovada”, concluiu.

