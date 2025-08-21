Aluno encontra munições em escola de Vilhena e entrega à professora; polícia foi acionada

Na tarde desta quinta-feira, 21, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Dirce Bianchin, localizada na Avenida Alípio Ernesto Graebin, bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, um estudante que cursa o 5º ano, encontrou duas munições nos fundos da instituição de ensino e colocou os objetos em sua carteira escolar, levando-os em seguida até a sala de aula, onde os apresentou à professora.

Diante da situação, a docente conduziu o aluno até a direção, onde estavam a diretora e a vice-diretora. As gestoras acompanharam o caso e comunicaram as autoridades competentes, resguardando a integridade do menor.

Segundo a Polícia Militar, o aluno não possui qualquer histórico de conduta infracional. Ele teria agido sem dolo, apenas com a intenção de informar sobre o achado para que providências fossem tomadas.

A guarnição orientou o estudante sobre os riscos do manuseio de munições, ressaltando que, em situações semelhantes, deve-se acionar imediatamente um adulto responsável, que deve contatar a PM para recolhimento do material.

As duas munições foram apreendidas e encaminhadas à autoridade policial para os devidos trâmites legais.