COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

RUSSOS NO CACOAL SELVA PARK No último período de três a oito de agosto, a cidade de Cacoal em Rondônia recebeu representantes dos maiores compradores de café da Rússia, em uma imersão na divisão de café do Grupo Cacoal Selva Park. Ali, durante vários dias, os russos descobriram por que o mundo inteiro vem a Rondônia buscar a excelência do Robusta Amazônico

INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA GWM – Iracemápolis/SP No último dia 15, a empresária Letícia Miranda Beltrame sócia proprietária com a irmã Poliana Miranda da GWM MEGA MOTORS em Porto Velho e Cacoal/RO, prestigiou a inauguração oficial da fábrica da GWM em Iracemápolis/SP. A unidade da GWM irá produzir veículos com tecnologia de ponta e qualidade reconhecida mundialmente, agora em solo nacional. Letícia esteve acompanhada do esposo empresário Gustavo Beltrame do Floresta Restaurante e Quintal Gastronômico Na foto Letícia e a gerente administrativa Melilla Braga da GWM MEGA MOTORS em Porto Velho CONQUISTA E RECONHECIMENTO – GWM MEGA MOTORS Em noite especial em São Paulo a empresária Letícia Miranda Beltrame sócia proprietária com a irmã Poliana Miranda da GWM MEGA MOTORS em Porto Velho e Cacoal/RO, recebeu premiação de destaque no LATAM Summit 2025 pela Mega GWM com os prêmios de Maior Evolução em Market Share e Maior Evolução na Qualidade do Pós-Venda como confirmações da força, estratégia e liderança das concessionárias GWM Mega Motors, que já transforma o mercado em Porto Velho e Cacoal e, em breve, também em Ariquemes e Vilhena, levando excelência a todo estado de Rondônia. Na foto Letícia com os prêmios conquistados e com Andy Zhang presidente GWM Brasil & México

CONSELHO DO SICOOB FRONTEIRAS A cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS com 25 ANOS de atividades e agências em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sede em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal. Na foto o presidente Carlos Alberto Biazi do Conselho de Administração e seus membros Luiz Carlos Viana da Luz, Nelson Mangueira, Uiara Diane Costa Lima, Valmor Scharff, Olinto Ferreira Júnior, Ivandro Brandani Gusmão, Benildo José Rossi e Francisco Alves de Almeida

SICOOB FRONTEIRAS DOA 2MIL COFRINHOS À ASSDACO Na última sexta-feira, a diretora de negócios Rosilaine Repiso Izidoro e o gerente da agência de Cacoal/RO, Edvaldo Rodrigues de Almeida do SICOOB FRONTEIRAS entregaram para a presidente Vera Bianchini e para a diretora Aparecida Miranda da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni mais de 2 mil cofrinhos numa ação que reforça a arrecadação de moedas que ajudam na ampliação da arrecadação de moedas provenientes de troco e fortalece despesas operacionais de custeio e de campanhas de prevenção ao câncer de mama e de próstata em Cacoal. A ASSDACO informa que irá distribuir os cofrinhos a estabelecimentos parceiros e voluntários nas próximas semanas e divulgará canais para quem quiser retirar uma unidade, tornar-se ponto de coleta ou doar diretamente. Quer contribuir? Seja um ponto de coleta ou doe no atendimento da ASSDACO. Chame no WhatsApp (69) 98471-6629 ou no Instagram @assdacocacoal e saiba como participar.

MILHAS Viagens e Turismo – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Com planejamento especializado, equipe de consultoras dedicadas e a CEO Alessandra Stecca que já conhece o mundo com os próprios pés, a MILHAS Viagens e Turismo em Cacoal/RO cuida da experiência de seu cliente do início ao fim, organizando a viagem com inteligência, exclusividade e principalmente segurança. A empresa MILHAS Viagens e Turismo receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal. Nas fotos o casal Alessandra Stecca e Jimmy Suarez em Cancun no México, e visita em uma tribo em Manaus/AM

DECORCOLORS CACOAL – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A marca DECORCOLORS é uma das maiores empresas do setor de decoração, especializada em tintas especiais e cimentos queimados, e pedras naturais, além de pisos drenante e iluminação com as melhores marcas do mercado. A DECORCOLORS CACOAL receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal. Na foto a empresária e designer de interiores Keity Maia proprietária da Decorcolors Cacoal

WENDER GARCIA NA AB CASA FAIR 2025 O sócio proprietário Wender Garcia da CASA & DECORAÇÃO em Cacoal/RO, participou no período último de 13 a 16 de agosto no Expo Center Norte em São Paulo/SP, da 15ª Edição da ABCASA FAIR 2025 maior feira do setor de casa, decoração, presentes, festas, flores permanentes, têxtil para casa e utilidades domésticas da América Latina. Exclusiva para lojistas e profissionais, a feira conecta marcas e compradores em um ambiente projetado para promover negócios, networking e acesso às principais tendências do setor. CASA & DECORAÇÃO é uma das renomadas empresas que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal



PSV FIAT – Cacoal e Rolim de Moura Registrei a gestora de vendas Rute Mandrick e a diretora Marcia Groner da PSV FIAT em Cacoal e Rolim de Moura/RO, sempre atenciosas com as equipes de colaboradores e clientes das renomadas concessionárias

EQUIPE CAPACITADA PSV FIAT – Cacoal Profissionalismo é marca registrada dos colaboradores das concessionárias PSV Fiat, Citröen e Peugeot em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia. Na foto na PSV FIAT em Cacoal consultora de vendas Sueli Ribeiro, responsável de pátio Daniel Wesley, gestora de vendas Rute Mandrick, recepcionista Soraia Apurina, consultores de vendas Rafael Goes e Dyego Ramon e entregador técnico Julio César

HAPPY HOUR NA DIMARE Na DIMARE CACOAL durante descontraído happy hour na última sexta-feira, registrei parte da dinâmica e atenciosa equipe de colaboradores da prestigiada loja de móveis planejados da famosa marca DIMARE, que recepcionou alguns parceiros. Na foto arquiteta Alana Freitas e vendedor externo Roberlei Vieira recepcionaram os parceiros engenheiros civil Felipe Maia e Thainara Letícia, e o arquiteto Leo Maia

FRIOS CACOAL AURORA – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Com sede em Cacoal/RO, a empresa Distribuidora FRIOS CACOAL de produtos AURORA entre outras excelentes marcas, dispõe de cerca de 800 produtos para o exigente mercado consumidor, e atende com frota própria em torno de 47 cidades. A Distribuidora FRIOS CACOAL receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal. Na foto o empresário Jocimar Sepp da renomada empresa

FARMÁCIA YASSUDA – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A FARMÁCIA YASSUDA tem mais de 39 anos de atividades em Cacoal/RO. Desde sua fundação, a empresa passou por diversas mudanças em sua estrutura física e equipamentos laboratoriais, buscando sempre a inovação e atualização no âmbito de FARMÁCIA MAGISTRAL. A Farmácia YASSUDA receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal. Na foto a proprietária Lídia Luriko Yassuda Moreira farmacêutica e bioquímica.

FERRO FORTE – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A marca FERRO FORTE é uma das maiores empresas do setor de distribuição de ferro, aço, vergalhões e ferragens de Cacoal/RO, contando ainda, com a venda das melhores telhas térmicas do mercado. A FERRO FORTE receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal. Na foto os sócios proprietários engenheiro civil Carlos Maia e Lucas Krizinski Araujo da Luz VINICIUS SANTANA SOARES – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Atendendo em Cacoal e Rolim de Moura/RO, há 13 anos na profissão, o psicólogo e neuropsicólogo VINICIUS SANTANA SOARES receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal

Dr OLAMIR ROSSINI NA ASSDACO Em Cacoal/RO, a direção da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni recebeu a visita do Dr Olamir Rossini um dos principais responsáveis pela implantação do serviço de oncologia na Clínica São Daniel Comboni da entidade filantrópica, sem finalidade lucrativa, e apresentou as obras do Centro de Diagnóstico por Imagem, que está em fase final de construção ao lado da ASSDACO. Parceiro da ASSDACO desde 2012, Dr Olamir Rossini é uma parceria decisiva para transformar Cacoal em referência da oncologia na região Norte, beneficiando milhares de pacientes. A presidente Vera Travain Bianchini da ASSDACO reconhece que Dr Olamir Rossini foi um dos responsáveis por ajudar a montar e equipar toda a estrutura de quimioterapia e radioterapia do hospital. O CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM representa um marco histórico para a saúde pública da região e promete revolucionar o acesso ao diagnóstico precoce e preciso de câncer para milhares de pacientes.

VIOLINISTA LUCAS LACERDA – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Com mais de sete anos atuando em eventos no estado de Rondônia, o violinista e educador musical LUCAS LACERDA é presença confirmada no TROFÉU CACAU DE OURO 2025 como homenageado e com apresentações exclusivas no tradicional evento, que acontece no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal