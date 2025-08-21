Deputada Dra. Taíssa solicita reforço no policiamento ostensivo no distrito de Vista Alegre do Abunã

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou a Indicação nº 12558/25 à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), solicitando o reforço no policiamento ostensivo no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho.

De acordo com a parlamentar, a medida é fundamental para enfrentar o aumento da criminalidade e das atividades ilícitas que têm preocupado os moradores da região. A insegurança, segundo ela, vem comprometendo a tranquilidade e o bem-estar da comunidade, exigindo uma resposta mais efetiva do poder público.

“É essencial que a população de Vista Alegre do Abunã se sinta protegida e confiante nas instituições de segurança. O reforço no policiamento ostensivo vai contribuir para reduzir os índices de criminalidade e devolver à comunidade a tranquilidade necessária para viver e trabalhar com dignidade”, destacou Dra. Taíssa.

A iniciativa reforça o compromisso da deputada em atuar em defesa da segurança pública nos distritos de Rondônia, buscando soluções que garantam mais proteção e qualidade de vida para a população.

