Discussão entre familiares termina em confusão no bairro Cidade Verde II em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 21, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento familiar na Rua 102-20, bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, uma das filhas da solicitante, relatou que a mãe faz uso de medicação controlada e havia discutido com uma parente que havia vindo à cidade para consultas médicas e estava hospedada na residência. O desentendimento evoluiu para troca de empurrões e tapas.

Quando a guarnição da Rádio Patrulha chegou ao local, apenas a solicitante estava presente, pois a outra envolvida, já havia se evadido.

Considerando as informações sobre o uso de medicamentos controlados, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não precisou intervir, já que a solicitante estava em condições estáveis.

A ocorrência foi registrada e os procedimentos legais adotados para esclarecer os fatos.