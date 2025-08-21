Homem invade depósito do SAAE em Vilhena, danifica equipamentos e foge após confronto com seguranças

Na madrugada de quarta-feira, 20, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de dano no depósito de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), localizado na Avenida Curitiba, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais encontraram seguranças da empresa Inviolável, responsável pela vigilância da autarquia. Eles relataram que o sistema de monitoramento apontou uma falha de energia e, ao verificarem a situação, flagraram um homem de pele morena clara, magro, trajando camiseta cinza e shorts jeans.

Conforme relato, o suspeito chegou a investir contra os vigilantes, mas desistiu da ação e fugiu pulando cercas. A equipe policial realizou patrulhamento nas imediações, porém, não conseguiu localizar o indivíduo.

Durante a averiguação, constatou-se que o criminoso havia quebrado a tampa da caixa de força da subestação e amassado a porta de latão da casa de máquinas, numa tentativa de furto.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que investigará o caso e tomará as providências cabíveis.