Mais de 10 atrações vão agitar Festival de Música Portal da Amazônia neste fim de semana em Vilhena

O público de Vilhena e região tem encontro marcado com a música neste fim de semana. A oitava edição do Festival de Música Portal da Amazônia promete agitar o Parque Ecológico de Vilhena no sábado (23) e domingo (24), a partir das 15h, com mais de dez atrações musicais de diferentes estilos, como MPB, rock, pop, hip hop e sertanejo.

O evento é organizado pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), com patrocínio do Banco da Amazônia e do Governo Federal, por meio do Edital de Seleção Pública de Patrocínio do Banco da Amazônia 2025, além do apoio da Fundação Cultural de Vilhena (FCV).

No sábado (23), sobem ao palco os cantores Kadrosh, Abidu, Mário Mileo, além das bandas Mecrohv, Incesticide e Chevy & os Galácticos. Já no domingo (24), o público poderá conferir os shows de Layon Cesar, Andressa Venceslau, Gabi Shima, Lucas do Rap e da banda Draken.

De acordo com o produtor cultural e idealizador do festival, Marcio Guilhermon, o evento se destaca por reunir diferentes estilos e valorizar a produção artística regional. “O festival vai reunir artistas de diferentes estilos musicais e abrir espaço para a valorização da cultura regional. O evento terá ainda interpretação em Libras e classificação livre, garantindo acessibilidade e participação de todos os públicos”, falou Marcio Guilhermon.

Para a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, o festival é um espaço de celebração e inclusão cultural. “O Festival de Música Portal da Amazônia é um evento dedicado à valorização da diversidade musical e cultural de Rondônia. Estamos muito felizes em realizar mais uma edição dele, que vai oferecer gratuitamente música e cultura para a população de Rondônia. Gratidão sempre”, disse Andréia Machado.

Com entrada franca, o festival deve movimentar o cenário cultural de Vilhena, reunindo público de toda a região em dois dias de muita música e integração.

“Convido todos vocês para o Festival de Música Portal da Amazônia neste fim de semana no Parque Ecológico. Música gratuita, diversidade cultural e muita alegria. Venham participar”, convidou Marcio Guilhermon.

