Máquina PC é entregue em Rio Crespo por emenda parlamentar de Lebrinha   

O município de Rio Crespo recebeu uma máquina PC, adquirida por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), a pedido do vereador Geraldo da Obra.
A entrega ocorreu durante evento local, com a presença do prefeito Éder, da primeira-dama Edna e de autoridades municipais.
Segundo a parlamentar, o equipamento vai contribuir diretamente para o desenvolvimento das atividades no campo, oferecendo melhores condições de trabalho aos produtores.
“Nosso objetivo no mandato é garantir que os produtores tenham condições de trabalhar com mais eficiência e segurança, utilizando máquinas de qualidade. Eles merecem exercer suas atividades com dignidade”, afirmou Lebrinha.
A deputada agradeceu ao governador Marcos Rocha e às lideranças que apoiaram a destinação da emenda, reforçando que investimentos em infraestrutura rural ajudam a fortalecer a economia e melhorar a qualidade de vida no município.