quinta-feira, 21 de agosto de 2025.

Máquina PC é entregue em Rio Crespo por emenda parlamentar de Lebrinha   

Equipamento foi solicitado pelo vereador Geraldo da Obra e deve reforçar o trabalho dos produtores rurais do município
Foto: Assessoria

O município de Rio Crespo recebeu uma máquina PC, adquirida por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), a pedido do vereador Geraldo da Obra.

A entrega ocorreu durante evento local, com a presença do prefeito Éder, da primeira-dama Edna e de autoridades municipais.

Segundo a parlamentar, o equipamento vai contribuir diretamente para o desenvolvimento das atividades no campo, oferecendo melhores condições de trabalho aos produtores.

“Nosso objetivo no mandato é garantir que os produtores tenham condições de trabalhar com mais eficiência e segurança, utilizando máquinas de qualidade. Eles merecem exercer suas atividades com dignidade”, afirmou Lebrinha.

A deputada agradeceu ao governador Marcos Rocha e às lideranças que apoiaram a destinação da emenda, reforçando que investimentos em infraestrutura rural ajudam a fortalecer a economia e melhorar a qualidade de vida no município.

