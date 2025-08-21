Marcos Rogério garante mais de R$ 8,8 milhões para a saúde em Rondônia

O senador Marcos Rogério (PL-RO) segue reforçando seu compromisso com a saúde pública em todo o estado. Somente nos últimos repasses pagos, mais de R$ 8,8 milhões foram destinados a diversos municípios rondonienses por meio de emendas parlamentares individuais.

Os recursos, já liberados e disponíveis nas contas das prefeituras, são voltados para o custeio da média e alta complexidade (MAC) e da atenção primária à saúde (PAP). Na prática, isso significa, na prática, a compra de itens de uso diário, como a compra de medicamentos, insumos hospitalares diversos, como luvas e seringas, e EPIs, por exemplo.

Municípios beneficiados

Ariquemes

Colorado do Oeste

Buritis

Presidente Médici

Vale do Paraíso

Urupá

São Francisco do Guaporé

Machadinho

Santa Luzia

Nova Mamoré

Rio Crespo

Compromisso com resultados

Segundo o senador Marcos Rogério, uma das missões do mandato é garantir que a saúde funcione na ponta, onde o cidadão precisa de atendimento rápido e digno.

“Cuidar da saúde das pessoas é minha prioridade. Esses recursos representam dignidade, estrutura e atendimento mais eficiente para quem está nos hospitais e postos de saúde de Rondônia. Estamos trabalhando para que cada município tenha as condições necessárias para atender sua população”, destacou o parlamentar.

Marcos Rogério já direcionou mais de R$ 400 milhões somente para a saúde do estado, desde o início de seu mandato. As emendas são destinadas de forma planejada, atendendo demandas apresentadas pelas prefeituras e secretarias municipais.