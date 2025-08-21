Motorista embriagado derruba poste, tenta fugir com ajuda de familiares e acaba preso em Vilhena

Na madrugada desta quinta-feira, 21, um acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se até a Avenida Vitória Régia, no bairro Jardim Primavera, nas proximidades do Tiro de Guerra, após denúncia de que um veículo havia colidido contra um poste de iluminação pública.

No local, os militares constataram marcas de frenagem, partes do para-choque e a estrutura do poste caída no canteiro central. O motorista, no entanto, havia fugido. Pouco depois, os policiais localizaram o carro — um VW Gol de cor branca e placas de Vilhena — abandonado em uma rua próxima.

Durante a ocorrência, um casal identificado como C.M.S., e C.M., chegou ao local em outro veículo e tentou despistar os militares, afirmando que visitariam a mãe de C., que vive sozinha nas proximidades. Questionados, negaram qualquer relação com o acidente e sequer reconheceram o carro abandonado, que pertence à própria C.

Segundo apuração da PM, ela teria orientado o condutor, identificado como D., a se esconder na casa da avó enquanto distraía os policiais. No entanto, ao ser confrontado, o casal acabou confessando a farsa e autorizou a entrada da guarnição no imóvel.

D., tentou escapar novamente, correndo pelos fundos e subindo no telhado, mas acabou caindo e sofrendo escoriações na boca e no cotovelo. Contido, ele confessou ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica em bares da cidade antes de perder o controle da direção e colidir contra o poste.

Apesar de apresentar sinais claros de embriaguez, como odor etílico, fala arrastada, desequilíbrio e olhos avermelhados, ele recusou-se a realizar o teste do bafômetro. O condutor ainda revelou que estava acompanhado de um passageiro no momento da colisão, mas não quis identificar a pessoa, que não foi localizada.

Diante dos fatos, D., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). As medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro foram aplicadas, e o veículo ficou sob responsabilidade dos envolvidos.