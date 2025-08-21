Mulher tem celular roubado por bandido armado na frente de casa em Vilhena

Na madrugada desta quarta-feira, 20, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de roubo na Praça da Avenida Rondônia, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, identificada como E., que relatou estar em frente à residência, localizada na Rua Lírio do Vale, quando foi surpreendida por um homem de estatura baixa, moreno, vestindo camisa colorida e shorts escuro.

O suspeito anunciou o assalto e, mediante ameaça, obrigou a vítima a entregar o aparelho celular, um Moto G20 de cor azul. Em seguida, o criminoso fugiu a pé, tomando rumo ignorado.

A guarnição realizou buscas pela região, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.