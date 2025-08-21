Pacote de obras do governo de RO atende municípios do Cone do Sul com asfaltamento nas vias urbanas e rodovias

O governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), avança com obras de microrrevestimento asfáltico em vias urbanas e rodovias do estado.

Os serviços integram um pacote de obras de microrevestimento no Cone Sul, entre eles estão 5 km executados nas ruas e 36 km na RO-370, em Cabixi; 2 km no perímetro urbano e 22 km na RO-370, em Corumbiara; além de 8 km nas vias no município e 51 km na RO-391, em Chupinguaia, que também foram contempladas.

Em Cerejeiras, os trabalhos ainda estão sendo executados em 3,5 quilômetros de microrevestimento, totalizando 127 km de microrrevestimento e sinalização horizontal no Cone Sul de Rondônia (pintura da RO-370, Corumbiara, ainda em execução).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento faz parte de uma política de valorização dos municípios. “As ruas e rodovias bem cuidadas significam mais segurança, economia no transporte e valorização das cidades,” ressaltou.

De acordo com o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, a iniciativa é parte de um esforço contínuo do governo em levar melhorias diretas à população. “O microrrevestimento é uma técnica eficiente e sustentável, que aumenta a durabilidade do asfalto e traz benefícios imediatos para a mobilidade urbana,” pontuou.

Segundo o coordenador da Usina de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, o uso do microrevestimento asfáltico é uma técnica que aumenta a durabilidade e prolonga a vida útil do asfalto. Com os serviços das Usinas de Asfalto e da carreta de microrevestimento, é possível garantir um trabalho ágil que melhora a trafegabilidade e a segurança para os motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam a via.

Os moradores também comemoram as melhorias. De longe dá para ver o sorriso da moradora de Corumbiara. O microrrevestimento passa bem em frente à casa Maria das Dores Silva, que destacou o impacto positivo no dia a dia. “Nossa rua estava precisando desse cuidado. Agora ficou mais bonita, sair agora e vê a rua pretinha e sem poeira é muito bom. Esse tipo de obra valoriza a cidade e ajuda todo mundo”, comemorou.

Já em Cerejeiras, o morador João Evangelista, ressaltou a sensação de segurança que o novo pavimento traz. “Com o asfalto recuperado, a gente se sente mais tranquilo para andar de carro ou de bicicleta. As crianças também ficam mais seguras, porque é uma melhoria que vai ficar para todos”, destacou a moradora.

Com os serviços entregues, os moradores de Corumbiara e Cerejeiras já começam a sentir os efeitos positivos da melhoria na infraestrutura urbana, que contribui para o desenvolvimento local e qualidade de vida da comunidade.