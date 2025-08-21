Programa Porteira Adentro será lançado com presença do deputado Luizinho Goebel em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), realiza na segunda-feira, 18 de agosto, a grande abertura do Programa Porteira Adentro, iniciativa que tem como objetivo fortalecer e apoiar os produtores rurais da região.

O evento será realizado a partir das 9 horas, na Associação Aeroporto, localizada no Sítio 52, Lote 77, Kapa 148, zona rural do município. O deputado Luizinho Goebel estará presente na ocasião.

O programa chega para atender diretamente as demandas do campo, oferecendo suporte aos agricultores familiares e associações rurais. A ação conta com a parceria de entidades como ASPROTER, ASPRUJOM, APPRFS, APCSA e ASPRONP, que estarão presentes na solenidade de lançamento.

O deputado estadual Luizinho Goebel é um dos apoiadores da iniciativa e destacou a importância de investimentos em políticas públicas que gerem desenvolvimento no campo. Segundo ele, o programa vai contribuir para melhorar a infraestrutura, a produção e a qualidade de vida de centenas de famílias que dependem da agricultura.

“O Porteira Adentro é uma ferramenta que vai garantir mais condições de trabalho aos nossos produtores, fortalecendo ainda mais o setor agrícola, que é a base da economia de Vilhena e de todo o Cone Sul”, ressaltou Goebel.

Com o lançamento, a expectativa é que o programa auxilie diretamente no escoamento da produção, na mecanização de áreas e no incentivo a novas práticas de cultivo, consolidando-se como um importante instrumento de apoio ao agronegócio local.