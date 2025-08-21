Proprietário de panificadora é preso em flagrante por furto de energia em Porto Velho

O proprietário de uma panificadora, localizada na zona leste de Porto Velho, foi preso em flagrante após denúncia de furto de energia.

A Energisa recebeu a informação de forma anônima e foi até o estabelecimento para realizar inspeção.

Durante a verificação, a equipe técnica constatou a existência de uma ligação clandestina que desviava energia elétrica. Com a confirmação da fraude, a concessionária acionou a Polícia Militar e a Politec. Os peritos realizaram análise técnica, confirmaram o crime e, em seguida, a PM efetuou a prisão do comerciante.

De acordo com o setor de perdas da Energisa Rondônia, o furto de energia representa risco direto à segurança. “Ligações clandestinas sobrecarregam a rede elétrica, podendo causar curtos-circuitos, incêndios e até choques fatais. É um risco grave para quem comete a fraude e para todos ao redor. Além de ser crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena que pode chegar a oito anos de reclusão”, destacou.

A Energisa reforça que a população pode colaborar com as ações de combate ao furto de energia por meio de denúncias anônimas. Os canais oficiais são:

190 – Polícia Militar

0800 647 0120 – Central de Atendimento da Energisa (24h)

(69) 99358-9673 – Gisa (WhatsApp da Energisa Rondônia)