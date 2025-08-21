VAZ Desenvolvimento Imobiliário anuncia novo bairro planejado em MT

A VAZ Desenvolvimento Imobiliário realizou, no último dia 19, o Encontro Vivaz, evento que marcou oficialmente a chegada da empresa a Campo Verde (MT).

O encontro aconteceu na VSX Imobiliária, parceira responsável pela gestão comercial do futuro empreendimento, e reuniu investidores locais, representantes da família proprietária da área e autoridades municipais.

Durante o evento, a VAZ apresentou o projeto de um novo bairro planejado que será desenvolvido na Avenida Santa Maria, na entrada da cidade. O local foi escolhido por seu potencial de se tornar um novo eixo de desenvolvimento urbano, com infraestrutura completa, vocação para uso misto e espaços públicos qualificados.

“Nosso propósito é transformar a área da família Stein em uma nova centralidade urbana com qualidade de vida. Campo Verde reúne dinamismo econômico, localização estratégica e capital social para receber um projeto urbanístico de referência na região”, destacou a equipe executiva da VAZ.

O evento contou com a presença da família Stein, proprietária da área, além do prefeito Alexandre Lopes, a primeira-dama, o diretor de fiscalização de projetos Hélio Ferreira de Jesus e o presidente da Câmara Municipal, Sílvio Pereira Cruz.

Sobre o projeto em Campo Verde

Localização: Avenida Santa Maria, principal porta de entrada da cidade.

Conceito urbano: bairro planejado com lotes residenciais e comerciais, projetado para oferecer mobilidade, infraestrutura moderna, lazer, áreas verdes e equipamentos públicos. O objetivo é criar uma nova centralidade que impulsione o crescimento qualificado da cidade.

Conheça a VAZ Desenvolvimento Imobiliário

28 anos de atuação em desenvolvimento urbano.

Mais de 18 milhões de m² entregues e em andamento em diversas regiões do Brasil.

Presença nacional, com atuação nos estados do Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso e São Paulo .

Reconhecida pela criação de loteamentos e condomínios de alto padrão, que unem sustentabilidade, planejamento e inovação.

Empreendimentos de destaque

Solar de Diamantino (Diamantino/MT) — Bairro planejado com infraestrutura completa, já habitado por diversas famílias.

Solar de Lacerda (Pontes e Lacerda/MT) — Lançado em 2024, com 428 lotes residenciais e comerciais entre 250 m² e 513 m².

Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort (RO) — Condomínio fechado de alto padrão, referência em urbanismo na região.

Boulevard Premium Vilhena Residence & Resort (RO) — Bairro planejado em fase de consolidação, com infraestrutura entregue.

Praças de Marataízes (ES) — Bairro planejado no litoral capixaba, com espaços de convivência ao ar livre e vocação turística.

Fazenda Barão do Império (ES) — Projeto inovador em fase final de obras, com entrega prevista para 2025.

Boulevard Guarapari Residence & Resort (ES) — Condomínio fechado de luxo, entre o mar e a montanha no Espírito Santo.

Parcerias locais e próximos passos

O Encontro Vivaz consolidou a parceria com a VSX Imobiliária, gerida pelo casal Veranúbia e Marco Simioni, profissionais de referência em lançamentos imobiliários. A empresa será responsável pela gestão comercial do empreendimento em Campo Verde e região.

Nos próximos meses, a VAZ dará início aos procedimentos de lançamento e ao planejamento das obras do novo bairro na Avenida Santa Maria, que será integrado aos fluxos econômicos e de serviços da cidade. A expectativa é consolidar a região como vitrine do crescimento ordenado e qualificado do município.

Sobre a VAZ Desenvolvimento Imobiliário

A VAZ Desenvolvimento Imobiliário é uma empresa brasileira com 28 anos de atuação na criação de soluções urbanas sustentáveis. Com mais de 18 milhões de m² entregues e presença nacional, a companhia se destaca pela qualidade urbanística e pelo compromisso com a valorização territorial, respeito ao meio ambiente e promoção da qualidade de vida.

Contato para a imprensa

Assessoria VAZ Desenvolvimento Imobiliário

📌 Site: vazdesenvolvimento.com.br

📧 E-mail: marketing@vazdesenvolvimento.com.br

VSX Imobiliária — Campo Verde (MT)

📌 Site: vsximoveis.com.br

📱 WhatsApp: (66) 9 9916-7600