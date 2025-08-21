Vilhena terá desfile cívico de 7 de setembro com início às 17h na principal avenida da cidade

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), confirmou a realização do desfile cívico de 7 de Setembro deste ano, com início às 17h.

Como já é tradicional, o evento acontecerá na principal área comercial do município, na Avenida Major Amarante. Organizado pela FCV, o 7 de Setembro será comemorado em um domingo neste ano.

Segundo a presidente da Fundação, Évilyn Medrada Teixeira, estão confirmadas as participações de escolas da rede municipal, além de entidades como a Polícia Militar, Aeronáutica, Exército, Banda da Polícia Mirim e Fanfarra.

O desfile terá início na Avenida Major Amarante, a partir da Avenida Marques Henrique, com chegada — e ponto de concentração de autoridades e do público — na Praça Ângelo Spadari, onde também ocorrerá a dispersão das escolas e demais participantes. Durante o evento também está prevista a apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Vilhena.

Uma das novidades nesta edição ficará por conta do tema: as apresentações serão temáticas e homenagearão o personagem histórico Marechal Rondon. Resgatado em 2023 e cancelado em 2024 devido à crise climática, o desfile deste ano promete atrair uma grande multidão para celebrar os 203 anos da Independência do Brasil.