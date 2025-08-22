Cássio Gois participa do sorteio dos endereços das 300 famílias do Residencial Cidade Verde em Cacoal

A noite de quarta-feira (20) foi marcada por emoção, esperança e muitos sorrisos no Residencial Cidade Verde, em Cacoal. Depois de anos de espera, 300 famílias finalmente celebraram a conquista da tão sonhada casa própria.

O Residencial Cidade Verde é um projeto de 300 casas populares, aprovado em 2017. Cacoal foi um dos dez municípios da região Norte contemplados. As obras foram paralisadas em 2021 e retomadas em maio de 2023. Foram inúmeras as lutas, os momentos de incerteza e as lágrimas derramadas. Mas, hoje, o sorteio dos endereços representa o marco da realização de um sonho que, por muito tempo, parecia distante.

O deputado estadual Cássio Gois, que desde quando era vice-prefeito de Cacoal esteve ao lado das famílias, foi um dos grandes responsáveis por destravar o andamento do projeto. Ele lutou incansavelmente pela retomada das obras e, já como parlamentar, atuou junto à Energisa para garantir a ligação da rede elétrica — passo fundamental para que as casas pudessem ser entregues.

Durante a cerimônia, o deputado fez questão de agradecer à Prefeitura de Cacoal, por meio do prefeito Adailton Fúria, à equipe da Assistência Social, aos vereadores presentes e a todas as autoridades que contribuíram direta ou indiretamente para que este sonho se tornasse possível.

“Hoje é um dia histórico para Cacoal e para essas famílias. Foram anos de espera, mas ver cada uma recebendo seu endereço é motivo de muita alegria. Quando trabalhamos com amor e dedicação, os resultados aparecem. Meu agradecimento especial ao prefeito Adailton Fúria, parceiro que lutou para chegarmos até aqui”, afirmou o deputado Cássio Gois.

O sorteio trouxe lágrimas de felicidade e abraços emocionados. O evento também foi marcado por depoimentos comoventes dos futuros moradores. Dona Marta Barbosa, uma das beneficiadas, não conteve as lágrimas:

“Hoje é o dia da minha vitória. Esperei muitos anos para a realização do meu sonho. São 30 anos vivendo de aluguel e, agora, vou ter minha própria casa. É uma felicidade que não cabe no peito”, disse, emocionada.

Após essa longa jornada, o sorteio dos endereços simboliza uma nova etapa na vida de centenas de famílias. A entrega definitiva das casas está prevista para os próximos dias, e o Residencial Cidade Verde passa a representar não apenas um novo bairro, mas também uma história de superação, união e vitória coletiva.