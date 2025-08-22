Diip Bar realiza show nacional de Marcos & Müller nesta sexta-feira em Vilhena

A dupla Marcos & Müller, diretamente de Goiânia, se apresentam hoje, 22 de agosto, na DIP Bar, em Vilhena.
O evento promete uma noite de muita música e diversão, reunindo sucessos que marcaram a carreira dos artistas, conhecidos pelo repertório animado e envolvente.
A festa contará ainda com open bar das 20h às 22h, oferecendo catuaba, vodka e Quero Chuva, além da presença dos DJs Enevax e Ulis, que completam a programação da noite. Os ingressos custam R$ 20,00 para quem chegar até as 23h. A expectativa é de casa cheia e grande público prestigiando o evento.