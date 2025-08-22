Família denuncia demora na transferência de paciente com câncer internado em Vilhena

A família de João Batista Machado, paciente internado há mais de dez dias no Hospital Regional de Vilhena, denuncia a demora na transferência dele para Porto Velho, onde poderia receber atendimento especializado.

Segundo relatos de familiares, João Batista foi diagnosticado com câncer na cabeça e apresenta quadro considerado grave. O paciente estaria com o cérebro bastante inchado e, conforme os parentes, o estado de saúde piora a cada dia.

Ainda de acordo com a família, mesmo após crises sofridas dentro da unidade hospitalar, a transferência não foi efetivada. A ambulância em Vilhena estaria pronta para realizar o deslocamento, mas a vaga em hospital da capital ainda não foi disponibilizada.

Atualmente, João Batista permanece internado em um leito extra da enfermaria do Hospital Regional. A situação tem gerado preocupação e indignação entre os parentes, que avaliam acionar o Ministério Público como forma de tentar garantir a remoção urgente para Porto Velho.