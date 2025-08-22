JAIME BAGATTOLI: Senador entrega ônibus universitário para atender moradores de Monte Negro

Em mais um ato de entrega de recursos no Vale do Jamari, o senador Jaime Bagattoli entregou, na última quinta-feira (21), um ônibus universitário para atender a estudantes e a população do município.

O veículo, no valor de R$ 700 mil, é fruto de um pedido do vereador Joaquim Fernandes a quem o senador prontamente atendeu. No ato de entrega, Bagattoli lembrou do potencial vivido pela região e dos outros investimentos do seu mandato no município.

“O Vale do Jamari é uma das regiões de mais rápido crescimento do nosso estado e tenho a satisfação de contribuir para melhorar o dia a dia da população e ter ao nosso lado parlamentares e lideranças políticas que lutam pelo bem-estar do povo. Monte Negro, assim como os municípios da região, tem recebido o nosso apoio na saúde e na infraestrutura”, afirmou o senador.

Além do ônibus universitário, Bagattoli também já anunciou um investimento de quase R$ 400 mil para a recuperação de estradas vicinais, além de R$ 800 mil para a manutenção e funcionamento de unidades de saúde do município.

Estiveram presentes na cerimônia de entrega o prefeito Ivair Fernandes, os vereadores Jhonatan Libarde e Joel Venutti, os vereadores Maxixe e Geraldo da Caerd, além do ex-prefeito Zé Mineiro e Adriana Silvestre.