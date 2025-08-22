Jovem denuncia agressões e ameaças do ex-companheiro em Vilhena

Uma jovem de 19 anos, identificada pelas iniciais J.A.S., registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher em Vilhena, para denunciar agressões físicas e ameaças praticadas pelo ex-companheiro, W.C.F., de 36 anos.

Segundo o relato da vítima, o casal manteve um relacionamento por aproximadamente seis anos, mas estava separado há cerca de 20 dias. Na última segunda-feira, 18, J.A.S. retornou à residência do ex-companheiro com a intenção de reconciliação, permanecendo no local durante o dia.

Conforme o boletim de ocorrência, no período da noite ocorreu uma discussão motivada por ciúmes, que resultou em agressões físicas, incluindo tapas e puxões de cabelo. Ainda de acordo com o registro policial, o suspeito teria tomado o celular da vítima e feito ameaças, afirmando que poderia matá-la caso se aproximasse de sua residência ou de seu local de trabalho. O homem também mencionou que terceiros poderiam agredir a jovem em razão de comentários sobre seu atual relacionamento. Após o episódio, a vítima conseguiu se deslocar até a casa de uma amiga.

Ao Extra de Rondônia J.A.S. relatou ainda: “Ele disse que eu tinha falado coisas sobre mulheres que eu nem conheço. Agora tem gente dizendo que vai me bater e até me matar. Estou com medo de sair na rua e acontecer alguma coisa comigo”, desabafou. A jovem foi encaminhada para exame de corpo de delito e manifestou interesse em representar criminalmente contra o suspeito, embora não tenha solicitado medida protetiva até o momento.

O caso segue em investigação pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Vilhena.