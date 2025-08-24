Foragido da justiça de Juína é preso após perseguição no Jardim Eldorado em Vilhena

Um foragido da justiça foi preso no final da tarde deste domingo, 24, depois de uma perseguição pelas ruas do bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha, visualizou um homem que pilotava uma moto CG Titan sem capacete quando tentou fugir ao perceber a viatura. Ele fez manobras perigosas e colocou em risco pedestres e motoristas, mas acabou interceptado na Rua Juracy C. Muller.

Ao ser abordado, o suspeito se apresentou com nome falso e levou os policiais até sua residência. Lá, entrou em contradição diversas vezes e, após consultas em sistemas policiais, foi identificado como R.P.S., fugitivo do presídio de Juína (MT), onde deveria estar cumprindo pena com uso de tornozeleira eletrônica.

Na casa, os militares encontraram eletrodomésticos e um televisor que o preso disse ter comprado por R$ 200 de um desconhecido no Facebook, sabendo que poderiam ser produtos furtados.

R., tem extensa ficha criminal e confessou envolvimento em outros delitos. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).