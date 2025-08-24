Mulher é morta com requintes de crueldade em Vilhena

Uma mulher ainda não identificada, foi brutalmente assassinada na noite deste domingo, 24, na Avenida Primeiro de Maio, bairro Vila Operária, em Vilhena.

Segundo as primeiras informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima provavelmente havia ido ao mercado e retornava para casa carregando uma sacola com sabão em pó, quando foi surpreendida e atacada com golpes de faca e violentas pauladas na cabeça.

Populares que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar, que rapidamente compareceu, confirmou a ocorrência e isolou a área para o trabalho da perícia criminal.

Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado para a funerária Santo Cristo, responsável pela remoção. O corpo encontra-se no necrotério da empresa, à espera de reconhecimento oficial por parte de familiares.