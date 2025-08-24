PM registra ocorrência de perturbação do sossego em Vilhena; homem foi orientado e terá que comparecer em audiência no Judiciário

Na manhã deste domingo, 24, a Polícia Militar atendeu ocorrência de perturbação do sossego na Rua 1818, bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, denúncias relataram aglomeração de pessoas e som em volume excessivo no local.

Ao chegar, a guarnição foi recebida por M.R., responsável pela residência, que já havia desligado o aparelho de som.

Uma vizinha, identificada como F.B., informou aos policiais que o barulho se prolongava desde o dia anterior, causando transtornos a toda vizinhança, em especial a uma idosa e uma pessoa com deficiência sob seus cuidados.

Diante da situação, os militares lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

M., foi orientado e se comprometeu a comparecer em audiência no Juizado Especial Criminal.