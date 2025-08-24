Rádio Patrulha recupera moto furtada após dono passar mal e deixá-la estacionada em Vilhena

Na manhã deste domingo, 24, um morador de Vilhena viveu momentos de apreensão após ter sua motocicleta furtada enquanto buscava atendimento médico.

De acordo com informações levantadas pelo Extra de Rondônia, M.A.S., contou que passou mal por volta das 05h e saiu de casa, na Linha 03, rumo à UPA. No entanto, durante o trajeto, o quadro de saúde se agravou e ele não conseguiu mais conduzir a motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor cinza e placa NDG-5494.

Sem outra opção, estacionou o veículo nas proximidades de um comércio no bairro Bela Vista e pediu ajuda a um amigo, que o levou até o pronto-socorro. Horas depois, ao tentar recuperar a moto, descobriu que ela havia sido furtada.

A Polícia Militar iniciou buscas e, durante patrulhamento na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, encontrou a motocicleta abandonada em frente a um estabelecimento comercial.

O proprietário do local, L.T.S., disse que ao chegar para trabalhar já encontrou a moto na calçada, sem saber sua origem.

Câmeras de segurança de estabelecimentos próximos, como o Park Shopping Vilhena, podem ter registrado a ação criminosa. O veículo foi recuperado e entregue às autoridades competentes.