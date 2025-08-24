VÍDEO: Mulher que estava em garupa de moto morre após acidente na BR-435 próximo a Cerejeiras

Na madrugada deste domingo, 24, um grave acidente de trânsito resultou na morte de Francieli Gomes Fernandes, de 29 anos, na BR-435, próximo ao município de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, Francieli estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo ex-marido.

Por motivos ainda desconhecidos, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e ambos caíram às margens da rodovia. Na queda, Francieli quebrou o pescoço e morreu ainda no local. Já o condutor sofreu ferimentos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital São Lucas de Cerejeiras e não corre risco de morte.

Momentos antes do acidente, Francieli havia participado de uma festa em uma comunidade rural conhecida como Nova York, onde encontrou o ex-companheiro. Eles conversaram sobre uma possível reconciliação, e a jovem contou às amigas que voltaria com ele de motocicleta. Pouco tempo depois, as amigas seguiram pela mesma rodovia e encontraram o casal já acidentado, por volta das 3h da madrugada, na altura da Linha 3, entre Cerejeiras e o trevo que dá acesso a Pimenteiras e Corumbiara.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas nada pôde ser feito para salvar a jovem. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, por se tratar de uma rodovia federal, e a área foi isolada para os trabalhos da perícia.

Após os procedimentos, a funerária CenterPax realizou a remoção do corpo, que foi levado para Vilhena, onde passará por autópsia. Em seguida, será transladado para Cerejeiras, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

>>>Vídeo: