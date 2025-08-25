Atleta de Colorado conquista vice-campeonato no Brasileiro de Judô Veteranos em SP

O judoca coloradense Mauro Matsubara participou neste fim de semana do Campeonato Brasileiro de Veteranos e Kata, realizado em Barueri (SP), no Ginásio de Esportes José Corrêa, entre os dias 22 e 24 de agosto de 2025.

O evento, promovido pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) em parceria com a Federação Paulista de Judô (FPJudô), reuniu 385 atletas, sendo 289 no masculino e 96 no feminino, representando 21 estados e o Distrito Federal.

Mauro foi o único representante de Rondônia na competição, defendendo a Federação de Judô de Rondônia (FEJUR) e a Associação de Judô Matsubara (AJM). Competindo na classe M7, categoria Leve (66 a 73 kg), o atleta alcançou o título de vice-campeão brasileiro, resultado que reforça sua trajetória como um dos principais nomes do judô veterano na região Norte.

O campeonato é considerado um dos mais importantes do calendário nacional e serve de preparação para grandes competições internacionais, como o Pan-Americano de Cancún, no próximo mês, e o Campeonato Mundial de Veteranos, que acontecerá em Paris, de 3 a 7 de novembro.

De acordo com a organização, a competição teve regulamento adaptado às necessidades da classe de veteranos, com divisões por peso e idade, contemplando judocas de 29 a 80 anos. Além das lutas, o evento também celebrou o judô como filosofia de vida e espaço de confraternização entre atletas de todo o país.

Com o vice-campeonato em Barueri, Mauro Matsubara segue acumulando conquistas e levando o nome de Colorado do Oeste e de Rondônia para o cenário nacional do judô.