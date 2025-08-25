Criança vilhenense de 3 anos falece após complicações de saúde

A criança vilhenense Heloísa Mailho Mazzutti, nascida em 21 de julho de 2022, faleceu após complicações de saúde.

Diagnosticada com atresia de vias biliares, condição rara caracterizada pela obstrução ou ausência dos ductos biliares, responsáveis por levar a bile do fígado ao intestino. Heloísa foi submetida a um transplante hepático no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e passou por 19 cirurgias.

No final de julho, a criança foi internada com pneumonia em Ji-Paraná, sendo transferida para a UTI devido à piora do quadro clínico. Após crise, foi entubada e levada por UTI aérea para Curitiba, onde não resistiu.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o velório será realizado nesta segunda-feira, 25, a partir das 18h, no Memorial São Mateus. O sepultamento ocorrerá na terça-feira, 26, por volta das 10h da manhã.