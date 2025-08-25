Deputado Luizinho Goebel indica recuperação asfáltica em distrito de Cabixi

O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou, na Assembleia Legislativa de Rondônia, uma indicação ao Governo do Estado solicitando a execução de serviços de tapa-buracos e micro revestimento asfáltico nas ruas e avenidas do distrito de Estrela do Oeste, localizado no município de Cabixi.

De acordo com o documento protocolado em plenário no dia 7 de agosto de 2025, o pedido prevê que a obra seja realizada pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER) em parceria com a Secretaria Municipal de Obras de Cabixi.

Na justificativa, o parlamentar destacou que a melhoria da malha viária da comunidade é essencial para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança tanto para motoristas quanto para pedestres. Segundo ele, a deterioração do pavimento tem causado transtornos à mobilidade urbana e comprometido a segurança no trânsito.

Ainda conforme a justificativa, a intervenção busca prolongar a vida útil do pavimento, prevenindo danos maiores que possam gerar custos mais elevados no futuro. O deputado também ressaltou que a medida vai beneficiar diretamente a qualidade de vida da população local, uma vez que a melhoria das vias públicas facilita o acesso a serviços de saúde, educação, comércio e transporte.

“O serviço de tapa-buracos e microrrevestimento contribuirá para o desenvolvimento econômico e social do distrito de Estrela do Oeste, assegurando eficiência no uso dos recursos públicos e benefícios duradouros para a comunidade”, registrou o documento encaminhado pelo parlamentar.

Com a solicitação, Luizinho Goebel reforçou a importância do apoio do Governo de Rondônia para que a obra seja executada em parceria com a prefeitura, trazendo melhorias de infraestrutura ao distrito de Cabixi.