Eyder Brasil apoia encontro da SEJUCEL com diretores municipais de cultura

O deputado estadual Eyder Brasil confirmou o apoio à realização do encontro entre servidores da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL) e gestores municipais de cultura. O evento acontece nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2025, no auditório da Assembleia Legislativa.

A reunião tem como foco o acompanhamento da implantação e o fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura nos municípios, além de promover políticas culturais mais eficazes e integradas em todo o estado. Estarão em pauta questões centrais como a implementação de programas, a articulação entre diferentes níveis de gestão e o estímulo às manifestações culturais locais.

Segundo Eyder Brasil, essa articulação é fundamental para ampliar o acesso à cultura nas cidades rondonienses e valorizar os agentes culturais. ““Apoiar esse encontro é contribuir para que gestores locais possam qualificar suas ações e construir políticas públicas mais consistentes que alcancem a população de ponta a ponta. E sozinhos não fazemos nada. Por isso, agradeço de forma especial ao presidente da Casa de Leis, Alex Redano, cuja parceria foi fundamental para a realização deste evento na Assembleia Legislativa”. Concluiu o parlamentar.