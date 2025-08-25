II Copa Master de Vôlei Indoor 40+ reúne atletas e consagra campeões em Vilhena

Nos dias 23 e 24 de agosto, Vilhena sediou a II Copa Master de Vôlei Indoor 40+, competição que também valeu como Campeonato Estadual da categoria. O torneio reuniu equipes masculinas e femininas com atletas acima de 40 anos, proporcionando partidas disputadas e de alto nível técnico.

No masculino, o título ficou com o Gbim Pneus Voleibol de Vilhena, seguido pelo LV Jipa, de Ji-Paraná, em segundo lugar, e pela equipe de Presidente Médici, que conquistou a terceira colocação. Já no feminino, a campeã foi a Apaveo, de Espigão do Oeste; a Adav, de Rolim de Moura, ficou com o vice-campeonato; e o CT Bira Santos, de Vilhena, encerrou a competição na terceira posição.

A organização é de Amarildo Vieira time Gbim Pneus, responsável pelo time masculino, e Ubirajara Santos time do Centro de Treinamento Bira Santos, responsável pelo time feminino. O evento conta com apoio da Secretaria de Esporte, e dos vereadores Dr. Celso e de Jander Rocha. As disputas ocorreram na AABB e no Ginásio Geraldão, reunindo atletas de Vilhena, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Espigão do Oeste e Presidente Médici.