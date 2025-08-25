Mãe é detida após filho menor ser flagrado com droga em abordagem da PM em Vilhena

Na noite desta segunda-feira, 25, durante ronda de rotina nas proximidades da Praça do Mensageiro, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar abordou dois adolescentes já conhecidos no meio policial.
Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao perceberem a aproximação da viatura, os menores apresentaram comportamento suspeito, o que motivou a abordagem na Avenida Paraná, próximo a uma distribuidora de bebidas.
Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o adolescente identificado como G. Já com R., os policiais localizaram uma porção de substância semelhante à maconha. Questionado, ele assumiu ser usuário e relatou que havia adquirido o entorpecente para consumo próprio.
Ainda de acordo com a PM, o menor declarou que fazia uso da droga com conhecimento e consentimento de sua mãe, moradora do Residencial Ipê. A equipe se deslocou até o endereço informado, onde a mãe confirmou a versão do filho.
Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida, junto com o adolescente, à autoridade judiciária para as providências cabíveis. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência.