PRF prende três pessoas com armas e animal silvestre abatido em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia prendeu, neste domingo (24), três pessoas por porte ilegal de arma de fogo e caça ilegal de animal silvestre, no município de Vilhena.

A ocorrência aconteceu durante patrulhamento na BR-364, nas proximidades do Km 27.

Segundo a PRF, a ordem de parada foi desobedecida pelos ocupantes de um veículo, o que resultou em acompanhamento tático. Mais adiante, o automóvel foi interceptado e abordado pela equipe.

Durante a ação, os policiais solicitaram que os suspeitos desembarcassem. No momento em que as portas do carro foram abertas, foi possível visualizar duas espingardas calibre 28 e cinco munições sobre o banco traseiro. Nenhum dos ocupantes apresentou documentação referente ao armamento.

Na busca veicular, os agentes ainda encontraram uma cotia morta dentro da mochila de um dos indivíduos, caracterizando crime ambiental.

Diante da situação, os três foram presos e encaminhados, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil de Vilhena. Eles vão responder por desobediência, porte ilegal de arma de fogo e caça de espécime da fauna silvestre.