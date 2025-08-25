VÍDEO: Homem invade igreja, quebra cadeiras e dá trabalho à polícia em Colorado

Nesta segunda-feira, 25, a Polícia Militar foi acionada após um homem invadir e depredar a Igreja Mundial do Reino de Deus, localizada na Rua Humaitá, no município de Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o chamado foi feito por L.R.S.J., pastor responsável pelo templo, relatando que o suspeito, identificado como E.V.F., possivelmente sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas, havia adentrado ao local sem autorização e arremessado diversas cadeiras para a via pública, ocasionando a quebra de duas delas.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, flagrou o homem ainda dentro da igreja, retirando outros objetos e lançando-os para fora. Diante da situação, os militares realizaram a abordagem e conduziram o suspeito ao Núcleo Integrado de Segurança Pública (UNISP), onde foi lavrado o boletim de ocorrência.

Durante os procedimentos, verificou-se que o conduzido não portava documentos pessoais, informando apenas nome e CPF. Ele também apresentava escoriações no ombro e braço direitos, alegando que os ferimentos foram causados por uma queda de motocicleta em Vilhena.

Segundo os policiais, o suspeito apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico e fala desconexa, além de possível uso de entorpecentes.

A conduta do acusado se enquadra, em tese, nos artigos 150 do Código Penal (violação de domicílio) e 163 (dano ao patrimônio particular). O caso foi registrado e segue para as providências legais cabíveis.

>>>Vídeo: