Câmara é notificada pela Justiça Eleitoral e marca posse de nova vereadora após recálculo de votos por cassação em Vilhena

Em nota oficial enviada à redação do Extra de Rondônia, a Câmara de Vilhena informou a data de posse da nova componente do parlamento local, a assistente social Oziane Lopes Silveira Germiniano (União Brasil).

A posse acontecerá nesta quarta-feira, 27, com Oziane substituindo Gabriel Graebin (PRD), segundo vice-presidente da Casa de Leis, que teve o mandato cassado.

Oziane assume após recontagem de votos feita pela Justiça Eleitoral na última segunda-feira, 25 (leia mais AQUI).

De acordo com a nota, a Casa de Leis foi notificada oficialmente nesta terça-feira (26) pela Justiça Eleitoral, para cumprimento imediato da determinação judicial referente à retotalização dos votos das eleições municipais.

Ainda, a nota esclarece que “a saída do vereador Gabriel Graebin (PRD) não se dá em razão de sua atuação parlamentar, mas sim em decorrência de fato adverso cometido por seu partido durante a campanha eleitoral”.

Ao site, o diretor de comunicação do parlamento, Rafael Rodrigues, informou que as portarias de destituição de Graebin e posse de Oziane serão expedidas nesta quarta-feira, 27. Mas a solenidade oficial de posse acontecerá na sessão ordinária de 1º de setembro no parlamento local. (Confira a nota abaixo).