Força Tática apreende drogas, munições e prende suspeitos ligados a facção criminosa em Cerejeiras

Na tarde desta terça-feira, 26, a guarnição da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pela Rua Florianópolis, esquina com a Rua Campo Grande, em Cerejeiras, quando avistou um homem em uma bicicleta que parou em frente a uma residência já denunciada por intenso movimento de usuários de drogas.

O homem, identificado como E.A.A., conhecido no meio policial pelo vulgo “Ariquemes”, ao notar a presença da viatura deixou o local de forma apressada. Durante a abordagem não foi localizado nenhum ilícito em sua posse, mas a suspeita permaneceu devido ao histórico do mesmo como usuário de entorpecentes.

Enquanto a equipe procedia com a abordagem, um veículo Fiat Strada branco estacionou em frente ao mesmo imóvel, e um homem que saiu da casa retornou rapidamente ao notar os policiais, aumentando a suspeita de tráfico. Diante disso, a Força Tática, com apoio de outras guarnições, entrou na residência.

No interior do imóvel foi encontrado K.V.A., que tentou fugir, mas foi contido. Em revista, a polícia localizou uma mochila preta contendo 13,47 gramas de cocaína, resquícios de maconha, quatro munições calibre .38, um caderno com anotações do tráfico, balança de precisão e embalagens plásticas. Também foi apreendido um invólucro com 2 gramas de crack e, em outro cômodo, uma sacola preta com aproximadamente 710 gramas de maconha.

Durante a ação, outro homem entrou pelo quintal e foi abordado. Tratava-se de M. C.S.S., vulgo “Piloto”, monitorado por tornozeleira eletrônica e recentemente preso. Ele afirmou morar na residência com K., e assumiu junto a ele a propriedade dos entorpecentes e materiais apreendidos, declarando-se integrante de uma organização criminosa que atua na cidade e realiza pichações para marcar território (leia mais AQUI).

Na esquina da casa, os policiais confirmaram a presença de pichações com os nomes dos envolvidos.

Diante dos fatos, K., e M., foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com E., dois celulares apreendidos, R$ 40,00 em dinheiro, além das drogas, munições e objetos relacionados ao tráfico.

No caderno apreendido, constava inclusive o vulgo “Ariquemes”, reforçando o vínculo dos suspeitos com o esquema de comercialização de entorpecentes.