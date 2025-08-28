ABRH Rondônia garante presença histórica no CONARH 2025 com delegação recorde

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasil) realizou, entre 19 e 21 de agosto de 2025, no São Paulo Expo, a 51ª edição do CONARH, consolidado como o maior congresso de gestão de pessoas da América Latina. O evento, que neste ano coincidiu com as comemorações dos 60 anos da entidade, foi palco para debates sobre inovação, liderança, tecnologia e desenvolvimento humano, reunindo milhares de profissionais de diferentes setores.

O congresso organizado pela ABRH Brasil se tornou referência nacional e internacional por oferecer uma plataforma de intercâmbio entre gestores de pessoas, empresas e especialistas. A programação incluiu palestras magnas, arenas temáticas, workshops e feira de negócios, criando um ecossistema de conhecimento e networking que ultrapassa fronteiras setoriais.

“O CONARH não é apenas um evento, mas um movimento que fortalece a gestão de pessoas como eixo estratégico das organizações”, ressaltou a presidência da ABRH Brasil em nota oficial.

RONDÔNIA PRESENTE – Nesta edição, Rondônia teve uma presença histórica graças à mobilização conduzida pela ABRH Rondônia. Uma delegação de 35 profissionais participou do evento, um número recorde que demonstra a força e a articulação do setor de Recursos Humanos no estado.

O presidente da ABRH Rondônia, Fagner Gonçalves, destacou que o feito coloca o estado em evidência no cenário nacional. “Mobilizar a maior delegação da nossa história para o CONARH é uma conquista que reforça o protagonismo da ABRH Rondônia e o compromisso da nossa seccional em conectar profissionais do Estado aos grandes debates sobre o futuro do trabalho no Brasil”, afirmou.

Rondônia também foi representada pelas empreendedoras e psicólogas Ana Castanheira e Cris Farias, fundadoras do projeto Você no Comando, que pela segunda vez consecutiva participaram do congresso, agora como convidadas da ABRH Brasil.

As profissionais, que atuam em treinamentos corporativos e programas de transformação humana, destacam que ocupar esse espaço fortalece a visibilidade do Norte no cenário nacional. “Levar Rondônia ao CONARH mostra que excelência emocional e inovação não estão restritas aos grandes centros”, afirma Cris Farias, autora de oito livros sobre inteligência emocional e saúde mental. Ana complementa ressaltando o impacto institucional: “Para a ABRH Rondônia e para o projeto Você no Comando, a participação representa autoridade ampliada no cenário nacional e conexão com líderes e profissionais de RH de todo o país. Além disso, permite a validação de metodologias que unem ciência e sensibilidade, consolidando um compromisso com transformações reais nas organizações”.

DELEGAÇÃO IMPORTANTE – A presença da ABRH Rondônia também foi marcada por protagonismo no conteúdo do evento. Pela segunda vez na história do CONARH — a primeira em 2019 — a seccional rondoniense teve espaço em um painel de destaque, reafirmando seu papel ativo nas discussões nacionais.

Segundo as palestrantes de Rondônia, essa participação significativa gera impacto direto para o estado. Além de fortalecer a rede de contatos e a troca de conhecimentos, a presença da delegação contribui para elevar os padrões profissionais no setor.

O número expressivo de rondonienses também reflete o sucesso da mobilização promovida pela ABRH-RO junto às empresas e profissionais locais, demonstrando que a região Norte está cada vez mais conectada às tendências e aos debates que moldam o futuro da gestão de pessoas no Brasil.

EVENTO GIGANTE – Segundo a ABRH Brasil, o CONARH recebe mais de 50 mil visitantes a cada edição, incluindo gestores de pessoas, CEOs, diretores e consultores de diversas áreas. Além disso, a feira de negócios conta com mais de 140 expositores, que apresentam soluções de tecnologia, inovação e serviços voltados à gestão de pessoas.

Com esse alcance, o evento reafirma o papel da ABRH Brasil como principal catalisadora de tendências em Recursos Humanos e garante que estados como Rondônia tenham cada vez mais visibilidade e protagonismo no debate nacional.