COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

DANI ÂNGELO – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Especialista em estética facial e mentoria, DANI ÂNGELO trata a beleza além da estética, para mulheres que buscam resultados reais. Seus procedimentos valorizam cada rosto realçando com respeito, cuidado e técnica. Para DANI ÂNGELO o verdadeiro resultado é aquele que preserva a essência e enaltece a autoestima, e no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal, ela receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025

CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 O casal Kelly Polizello e Nivaldo Pavão das lojas CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS em Cacoal/RO, participaram recentemente da glamourosa festa dos 35 ANOS da marca MAGNUM de relógios e joias, em uma das mais importantes casas de espetáculos do Brasil, a famosa Tokio Marine Hall em São Paulo/SP. Na exclusiva festa, Kelly Polizello se destacou em um esplendoroso longo, onde a noite foi abrilhantada com show da dupla sertaneja Marco e Belluti. A empresa CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal. Na foto o casal ladeia José Carlos Santos representante da Magnum no Estado de Rondônia

CLAUDEMIR BORGHI – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 O renomado otorrinolaringologista CLAUDEMIR BORGHI há 25 ANOS exercendo suas atividades em Cacoal/RO, que tem em sua trajetória a participação na construção do Hospital do Câncer em Cacoal, e que por 10 ANOS foi presidente da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, e atualmente é o vice-presidente da entidade filantrópica, atende em sua prestigiada clínica na avenida Cuiabá, onde realiza atendimentos clínicos e alguns exames, além de realizar suas cirurgias em hospital. O médico Claudemir Borghi receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal

MILHAS Viagens e Turismo – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Com planejamento especializado, equipe de consultoras dedicadas e a CEO Alessandra Stecca que já conhece o mundo com os próprios pés, a MILHAS Viagens e Turismo em Cacoal/RO, cuida da experiência de seu cliente do início ao fim, organizando a viagem com inteligência, exclusividade e principalmente segurança. A empresa MILHAS Viagens e Turismo receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal. A empresária Alessandra Stecca não somente trabalha na área de turismo, ela vive o turismo. Nas fotos sua última viagem pela Europa em 2024

MARCIO ERMENEGILDO – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A empresa ERMENEGILDO DECORAÇÕES nasceu do sonho do decorador e empreendedor Marcio Ermenegildo, que iniciou suas atividades no ano 2006 em Cacoal/RO, com absoluta clareza de seu objetivo: ser o melhor no que faz e em todos os serviços que oferece para seus contratantes. O renomado profissional investe constantemente em inovações no segmento, e além das decorações que são sua marca registrada, hoje a empresa conta com um estoque amplo e diversificado de produtos para locação. MARCIO ERMENEGILDO receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal, e é o decorador oficial do evento

DELIVERY YAKIBOX – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 O empresário FRANCISCO JUNIOR receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 pelo seu YAKIBOX Delivery de Yakisoba em Cacoal/RO. Francisco Junior tem ainda a renomada empresa de produção de mídia e transmissão DNA MIDAS e continua sendo a empresa responsável pela TRANSMISSÃO, produção do PODCAST e DOCUMENTÁRIO com os ilustres homenageados do prestigiado evento, que acontecerá no salão de festas do CATUAÍ Hotel em Cacoal/RO, no dia 25 de outubro próximo. A empresa DNA MIDAS também receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2025

CHEF ANA SILVA e SOL – CATUAI HOTEL CACOAL O requintado cardápio com serviço Finger Foods que será servido no tradicional Troféu CACAU DE OURO 2025, em uma noite especial no salão de festas do Catuai Hotel em Cacoal/RO, é de responsabilidade da renomada chef ANA SILVA do Buffet no moderno e elegante hotel. Na foto estou entre a chef Ana Silva e a atenciosa gerente Silanda Lemos “Sol”

SAMARA FARÁ SHOW NO TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Com espaço de destaque no cenário regional musical, SAMARA AYANE se dedica integralmente à música desde 2022, com apresentações em Cacoal e Região, e até no estado do Mato Grosso conquistando fãs por onde passa, pois encanta com sua voz marcante, presença cativante e interpretações cheias de sentimento. Com banda formada por excelentes músicos, SAMARA fará exclusivo show para os homenageados da 22ª Edição do tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal

CERIMONIALISTA LEANDRO LEAL Leandro Leal de Ariquemes/RO, será o MESTRE DE CERIMÔNIAS na 22ª Edição do tradicional TROFÉU CACAU DE OURO, que acontece no dia 25 de outubro próximo no salão de festas do Catuaí Hotel em Cacoal/RO, com requintado cardápio da chef Ana Silva em um serviço Finger Food, na noite de entrega de homenagens para renomadas empresas, personalidades, profissionais liberais e órgãos de imprensa

ASSDACO RECEBE DOAÇAO DE COLCHÕES Em Cacoal/RO, no último dia 26, aconteceu cerimônia de entrega da doação de colchões pelo Grupo NOVALAR a ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni destinados à enfermaria oncológica beneficiando pacientes em tratamento contra o câncer. Na foto o gerente Everson Nissola da NOVALAR entre a diretora Cidinha Miranda e a presidente Vera Travain Bianchini da ASSDACO entre colaboradores da entidade filantrópica e da loja

MARIA DOS INDIOS NO JEDUCA A indigenista e ativista ambiental MARIA DO CARMO BARCELLOS de Cacoal/RO, educadora popular licenciada em geografia com 50 ANOS de experiência com diferentes povos indígenas no Brasil, conhecida como Maria dos Indios produziu, em parceria com professores indígenas de sete territórios em Rondônia, materiais que favorecem a interculturalidade sobre a temática da governança territorial na interface com as mudanças climáticas. Com vasto currículo além do trabalho com povos indígenas, criou também em 1982, em Cacoal/RO, o CERNIC – Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal e inicia a criação de um centro de recepção de primatas amazônicos em situação de risco. Nos últimos dias 25 e 26, Maria Barcellos participou como palestrante no 9º CONGRESSO INTERNACIONAL DE JORNALISMO DE EDUCAÇÃO na Fecap em São Paulo/SP, que entre os principais temas tratou dos impactos da crise climática nas escolas em ano de COP 30, cujo evento pode ser uma grande oportunidade para formar uma geração mais consciente, crítica e preparada para os desafios ambientais. Na foto Maria Barcelos de lenço, entre o jornalista, educador, mestre e doutor Márcio Gonçalves da UFMS responsável pelo projeto MidiaCOP, a jornalista Tayana Narcisa repórter na CNN Brasil como correspondente da Região Norte, cobrindo sete estados e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), e a primeira jornalista e apresentadora indígena da TV Brasileira Luciene Kaxinawá, desde 2019 colaboradora da agência Amazônia Real, com extenso currículo profissional e inúmeros prêmios nacionais e internacionais, atualmente é coordenadora do Núcleo de Estudo e Pesquisas Indígenas na Superintendência do Indígena no Estado de Rondônia

OFICINA MARKETING DIGITAL – SEBRAE Nos últimos dias 25 e 26, participei no Sebrae Cacoal da oficina “Faça Marketing Digital e Amplie o Potencial de Sua Empresa” ministrada pela instrutora Ana Paula Aparecida Girolometto. Na foto estou com os colegas Yara Dolmer, Alexsandra Maas Notário, Nathália Bianchini, Beatriz Morais Otto, Eusiana Costa, o analista técnico Robson Rodrigo Fabre do Sebrae, Adrieli Reinholz, Thauane Ribeiro Henrique, Tállita Raasch, Vaninha Rangel, as irmãs Sara e Natalia Scaramuzza, Aparecida Bueno, Kenny Roger, Fabhio Lima, a instrutora Ana Paula Girolometto, Rigomerio Felix Barbosa e Carlos Barreto

SORTEIOS NA OFICINA – SEBRAE Nos últimos dias 25 e 26, participei no Sebrae Cacoal da oficina “Faça Marketing Digital e Amplie o Potencial de Sua Empresa” ministrada pela instrutora Ana Paula Aparecida Girolometto. No final houve sorteio de brindes doados por alguns dos participantes, e fui sorteada com um vale compras no valor de R$ 100,00 do BARRETO STORE do empresário Carlos Barreto

RODOLFO GONÇALVES – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 Principal referência em Dança de Salão em Rondônia, o empresário RODOLFO GONÇALVES dançarino, professor, produtor de grandes shows e espetáculos no estado, tem mais de 20 ANOS de história com seus tradicionais bailes dançantes, que movimentam as noites em sua moderna Casa de Dança Rodolfo Gonçalves em Cacoal, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, numa noite especial no salão de festas do Catuaí Hotel Cacoal