Foragido de facção criminosa é preso em Corumbiara após tentar extorquir empresário de Cerejeiras

No começo da noite desta quinta-feira, 28, a Polícia Militar de Cerejeiras recebeu informações de que um homem identificado pelas iniciais L., integrante de uma facção criminosa e foragido do sistema prisional, estaria escondido em uma propriedade rural no município de Corumbiara.

Segundo as denúncias, o foragido utilizava um aparelho celular para tentar extorquir um empresário de Cerejeiras, ameaçando-o caso não colaborasse. A vítima registrou ocorrência relatando as intimidações.

Diante da gravidade da situação e da possibilidade de haver outros criminosos no local, a PM contou com apoio de outras forças de segurança para se deslocar até a propriedade rural indicada.

Ao perceber a aproximação das guarnições, o suspeito tentou fugir em direção à vegetação dos fundos da residência, mas foi localizado, contido e preso. Com ele foi apreendido um celular Samsung, que possivelmente era utilizado nas ameaças.

Na sequência, a companheira do suspeito autorizou a entrada da polícia no imóvel. Durante as buscas, foram encontrados um celular Motorola pertencente ao acusado, cerca de 120 gramas de pasta base de cocaína, aproximadamente 30 gramas de maconha, quatro sacolas plásticas usadas para fracionar entorpecentes e um estojo de munição calibre .32.

A polícia destacou que não havia indícios de que o suspeito ou sua companheira fossem usuários de drogas. O homem assumiu ser proprietário dos entorpecentes apreendidos. Além do casal, no local também estava uma criança, filha do suspeito, que foi entregue posteriormente à mãe biológica em Corumbiara.

Diante dos fatos, o foragido, os entorpecentes e os objetos apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde foram adotadas as medidas cabíveis pela autoridade policial competente.