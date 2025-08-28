Golpista intermedeia falsa venda de bicicleta elétrica e causa confusão em Vilhena; polícia é acionada

No final da tarde de quarta-feira, 27, uma ocorrência de estelionato mobilizou a guarnição da Rádio Patrulha no Residencial Cidade Verde II, em Vilhena.

O caso aconteceu na Rua 102-22 e envolveu duas vítimas enganadas por um intermediário fraudulento.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, um indivíduo identificado preliminarmente como Onésio teria replicado um anúncio de bicicleta elétrica publicado pela proprietária em uma rede social. A vítima vendedora ofertava o bem pelo valor de R$ 3.500,00, mas o suspeito divulgou o mesmo item em outro espaço digital por apenas R$ 1.800,00.

A segunda vítima, interessada na compra, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 1.800,00 para uma conta em nome de José Marques dos Santos, acreditando tratar-se de negociação legítima. Logo após, foi até a residência da real proprietária para retirar a bicicleta, momento em que surgiu o desentendimento, já que a vendedora não havia recebido qualquer pagamento nem tinha conhecimento do anúncio paralelo.

Diante da confusão, a Polícia Militar orientou os envolvidos, esclarecendo tratar-se de um golpe aplicado por terceiro, alheio à negociação original. Os policiais coletaram as informações e registraram o caso na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

A conduta do suspeito se enquadra como estelionato, já que, por meio de fraude, obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, além de expor pessoas de boa-fé a risco de conflito.