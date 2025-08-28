Homem invade comércio e rende proprietário durante roubo em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 27, um comerciante foi vítima de roubo em seu estabelecimento localizado na Rua Pernambuco, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o proprietário estava dentro do comércio com a porta principal fechada quando foi surpreendido por um homem não identificado, que entrou pelos fundos do imóvel. O criminoso rendeu a vítima fisicamente, segurando-a pelos braços, e exigiu dinheiro em espécie.

O comerciante relatou que não possuía valores em caixa, momento em que o assaltante subtraiu um aparelho celular da marca Samsung e alguns isqueiros que estavam expostos em prateleiras.

Antes de fugir, o infrator ordenou que a vítima abrisse a porta da frente do comércio. Na sequência, evadiu-se do local, porém deixou para trás uma bicicleta da marca Caloi, modelo Poti, de cor verde, que foi abandonada do lado de fora do estabelecimento.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e encaminhou o caso à Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.