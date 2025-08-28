PEDIDO ATENDIDO: Rosangela Donadon garante recuperação de 34 km da RO-370 em Cabixi

A deputada estadual Rosangela Donadon atendeu ao pedido do senhor Elzi Batista da Cunha, pioneiro da região, juntamente com o prefeito Silvano Ascari de Almeida, garantindo a destinação de massa asfáltica para atender as demandas de infraestrutura da malha viária da região, em Cabixi.

O material já está sendo utilizado na execução dos serviços de tapa-buraco, que tiveram início imediato e estão sendo realizados na RO-370, garantindo maior durabilidade ao asfalto existente e uma trafegabilidade mais segura e confortável para a população.

Ao todo, será recuperado um trecho de 34 km da rodovia, fundamental para o escoamento da produção e o deslocamento da comunidade.

A ação está sendo executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em parceria com a usina de asfalto do Governo do Estado, e conta com a coordenação da equipe liderada pelo gerente da usina de Vilhena, Eudes.

A deputada Rosangela Donadon destacou a importância da ação e fez questão de reconhecer o apoio do governo estadual. “Estamos sempre atentos às demandas dos municípios e a recuperação da malha viária é fundamental para garantir qualidade de vida à população. Agradeço ao governador Coronel Marcos Rocha, que tem sido um grande parceiro de nosso mandato e viabilizou este atendimento para Cabixi. Hoje, com alegria, vemos o serviço já iniciado e sendo executado pelo DER e pela equipe do gerente Eudes, da usina de Vilhena”, afirmou a parlamentar.

Na foto registrada durante os trabalhos, está a assessora da deputada, Kashna, acompanhando de perto a execução do serviço.

Com essa ação, Cabixi e toda a região da RO-370 dão um passo importante na melhoria da infraestrutura da malha viária, atendendo a uma reivindicação antiga da população e reforçando a parceria entre município, governo do estado e mandato parlamentar.