PF deflagra operação contra esquema de falsos diplomas de mestrado e doutorado em Rondônia e Roraima

Na manhã desta quarta-feira (27/8), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação “Fake Degree”, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada na falsificação de documentos públicos e no uso de diplomas de pós-graduação fraudulentos, utilizados para obtenção indevida de vantagens funcionais.

As medidas foram autorizadas pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.

As investigações tiveram início a partir de denúncia, posteriormente confirmada, que revelou a atuação de um grupo criminoso responsável pela emissão de diplomas supostamente expedidos por instituição estrangeira, localizada na Venezuela.

Tais documentos eram validados de forma irregular por entidade no Brasil, possibilitando o reconhecimento fraudulento de títulos acadêmicos. O esquema permitia que os falsos diplomas de mestrado e doutorado fossem utilizados por professores para requerer retribuição por titulação, resultando em aumentos salariais indevidos que poderiam ultrapassar R$ 70 mil por ano.

Na fase deflagrada, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho/RO e Boa Vista/RR, em cumprimento a decisão da Justiça Federal.